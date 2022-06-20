Кудрин заявил, что экономика России остается рыночной

«Я абсолютно остаюсь на тех же позициях, что и раньше. И сейчас современная ситуация, она не изменила базовые, фундаментальные принципы российской экономики. Мы остаемся рыночной экономикой, у нас остается частный сектор. Больше того, на завтраке Сбербанка подчеркивалось, что именно частный сектор быстрее реагирует на события, быстрее адаптируется и как раз является фактором более быстрого восстановления, потому что он решения принимает здесь и сейчас, а не в трудных бюрократических процедурах государственных органов или государственной компании. Это всем известно, что, будь то западная экономика или новая экономика, они тогда более эффективны, когда они более адаптивны и гибки, а это частный сектор», — сказал Кудрин.
«И один, может быть, последний штрих, все-таки плановая экономика предполагает, что государство принимает решение за предприятие. Не только по объему его производства, но еще и по ценам. Это означает, что мы снова должны сдать свою собственность или национализировать, и предприятие теряет ответственность за свои результаты. Я думаю, что к этому никогда нельзя возвращаться», — добавил он.
В начале января Кудрин рассказал в интервью ТАСС, как Россия проходила путь от плановой к рыночной экономике, и выразил уверенность, что возврата к Госплану уже не будет.