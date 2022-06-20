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13:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Дмитрий Медведев выступил против восстановления отношений с США

По мнению зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, у России в настоящий момент нет никаких отношений с США. Российский экс-президент призвал США «прибежать или приползти» к России и попросить ее о начале двусторонних переговоров, что, по его мнению, американская сторона должна расценить как «особую милость».

Источник: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Как человек, имевший прямое отношение к СНВ-3 и подписавший его в 2010 году, считаю время для новых переговоров самым неподходящим. Еще в прошлом году ситуация для переговоров о новом соглашении была иная, о чем говорил и В. В. Путин, продливший СНВ-3 на 5 лет путем обмена нотами с Д. Байденом. И это было именно так. А сейчас все: dead zone. Нет у нас сейчас никаких отношений с США. Они в точке нуля по Кельвину», — прокомментировал Медведев вопрос о перспективах подписания нового соглашения с США об ограничении стратегических потенциалов в своем Telegram-канале.

Дмитрий Медведев уточнил, что считает потенциальное начало переговоров с США на эту тему «проявлением слабости».

В качестве показавшего свою эффективность в прошлом и «проверенного» метода общения с США на тему сокращения наступательных вооружений зампред Совбеза упомянул историю с «ботинком Хрущева», в соответствии с которой первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев в 1960 году якобы начал стучать ботинком по столу во время заседания Генассамблеи ООН.

«Когда-то работало…» — добавил экс-президент Медведев.

В начале июня помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в этой сфере Мэллори Стюарт заявила, что США заинтересованы в сохранении ограничений на российские ядерные арсеналы после 2026 года, предусмотренных Договором СНВ-3. Он был заключен в 2010 году и последний раз продлевался в январе 2021 года сроком на пять лет, до 5 февраля 2026 года.

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Андрей Сапожников

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