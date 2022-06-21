15:25 (мск), источник: Газета.Ру
В Германии впервые рассказали о вооружении, поставленном Украине
Правительство ФРГ впервые раскрыло информацию о вооружении, поставленном на Украину, опубликовав список на сайте кабмина.
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Также на сайте есть план дальнейших поставок оружия, в который входят 30 зенитных самоходных установок Gepard, систему ПВО IRIS-T, три реактивных системы залпового огня (РСЗО) типа Mars и другие вооружения, 22 грузовика, 80 пикапов Toyota. Среди уже поставленного вооружения — 38 позиций.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц признал, что немецкая экономика сложно переносит антироссийские санкции. Шольц выразил благодарность немецким промышленникам, которые поддерживают санкции против России, несмотря на то, что они вредят и национальной экономике.
Также ранее Шольц отреагировал на критику, что Берлин якобы затягивает поставки вооружения Киеву. По словам Шольца, в том случае, если Германия ведет поставки самых современных систем вооружения, то военные должны быть хорошо подготовлены.