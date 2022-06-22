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14:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Матвиенко призвала сенаторов «говорить по-русски»

Спикер Совета федерации (СФ) Валентина Матвиенко поручила сенаторам предложить меры по борьбе с чрезмерным употреблением англицизмов, у которых есть аналоги в русском языке. Она также призвала их самих не использовать иностранные слова в тех случаях, когда их можно заменить на русские.

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На заседании Совфеда сенатор от Крыма Сергея Цекова предложил поручить комитету СФ по науке, образованию и культуре изучить неуместное употребление англицизмов в русском языке.

«Я согласна, надо и на законодательном уровне посмотреть. Наша ответственность — сохранять язык Пушкина, язык, которым мы гордимся, и прекратить эти все новые веяния, которые абсолютно неуместны», — сказала Валентина Матвиенко в ответ на это предложение (цитата по «Интерфаксу»).

Она также зачитала цитаты из словаря аналогов англицизмов от правительства Крыма «Говори по-русски!».

«Осознав все наши траблы, в ностальгической печали вспоминаем, как бойфрендов женихами называли… Поэтому говорите по-русски. Здесь все правильно написано», — сказала госпожа Матвиенко.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в Госдуме подготовили законопроект о замене иностранных вывесок на русскоязычные. Над документом работала глава комитета по культуре Елена Ямпольская, которая назвала вывески на латинице «дурновкусной модой» и призвала создавать «национальную языковую среду». Предприниматели заявляли, что подобная мера обернется катастрофой для российского бизнеса.

Олеся Павленко

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