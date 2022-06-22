Путин сообщил о проработке вопроса создания резервной валюты на основе корзины стран БРИКС

«Совместно с партнерами по БРИКС ведется разработка надежных альтернативных механизмов международных расчетов. Российская система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков стран “пятерки”. Идет расширение географии использования российской платежной системы “Мир”. Прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют наших стран», — сказал Путин в приветствии участникам делового форума БРИКС.
Президент отметил, что активизируются контакты российских деловых кругов с бизнес-сообществом стран БРИКС, в частности, ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в России, увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и техники.
Также, по словам президента, в странах БРИКС расширяется и российское присутствие.
«Заметно растут объемы поставок российской нефти в Китай, в Индию. Динамично развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объемы удобрений. Российские IT-компании расширяют свою деятельность в Индии и Южной Африке, а наши спутники обеспечивают телевещанием уже 40 миллионов жителей Бразилии», — добавил президент.
Страны Запада наложили несколько пакетов санкций против России в ответ на ввод войск на Украину. Под ограничения попали экспорт и импорт ряда товаров, финансовый сектор и Центробанк. В том числе ряд банков был отключен от системы международных переводов SWIFT, что ограничило возможности международной торговли. Ранее «Ъ» сообщал, на фоне этих ограничений Санкт-Петербургская валютная биржа может начать торги «цифровыми сертификатами» на слитки золота в банках в следующем году.