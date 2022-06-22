Иллюзия и реальность: выбраны самые креативные фото 2022 годаПобедители и призеры были выбраны в 17 номинациях
Фоторепортажи
13Последний герой
12Над планетой взошла «клубничная Луна»
Спецоперация на Украине
15:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин сообщил о проработке вопроса создания резервной валюты на основе корзины стран БРИКС

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС прорабатывается. Он также сообщил, что Россия вместе с партнерами по БРИКС разрабатывает новые механизмы международных расчетов.

Источник: РИА "Новости"

«Совместно с партнерами по БРИКС ведется разработка надежных альтернативных механизмов международных расчетов. Российская система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков стран “пятерки”. Идет расширение географии использования российской платежной системы “Мир”. Прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют наших стран», — сказал Путин в приветствии участникам делового форума БРИКС.

Путин добавил, что Россия занимается переориентацией торговых поток и внешнеэкономической деятельности в сторону «надежных международных партнеров, и в первую очередь, на страны БРИКС».

Президент отметил, что активизируются контакты российских деловых кругов с бизнес-сообществом стран БРИКС, в частности, ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в России, увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и техники.

Также, по словам президента, в странах БРИКС расширяется и российское присутствие.

«Заметно растут объемы поставок российской нефти в Китай, в Индию. Динамично развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объемы удобрений. Российские IT-компании расширяют свою деятельность в Индии и Южной Африке, а наши спутники обеспечивают телевещанием уже 40 миллионов жителей Бразилии», — добавил президент.

Страны Запада наложили несколько пакетов санкций против России в ответ на ввод войск на Украину. Под ограничения попали экспорт и импорт ряда товаров, финансовый сектор и Центробанк. В том числе ряд банков был отключен от системы международных переводов SWIFT, что ограничило возможности международной торговли. Ранее «Ъ» сообщал, на фоне этих ограничений Санкт-Петербургская валютная биржа может начать торги «цифровыми сертификатами» на слитки золота в банках в следующем году.

Олеся Павленко

Во время загрузки произошла ошибка.
 Пушилин назвал сроки трибунала над иностранными наемниками
Как Запад готовится усилить давление на Россию
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь