00:43 (мск), источник: ТАСС
Вице-премьер Украины назвала число украинских военнопленных
Их около 2 тыс., указала Ирина Верещук.
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КИЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Около 2 тыс. украинских военных могут находиться в настоящее время в плену, заявила в среду вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.
«Что касается военнопленных, у нас, действительно, большое количество военнопленных, которые есть в нашем реестре. Но, я должна сказать, что Россия не всех из них подтверждает <…>. Подтвержденных в российском плену наших военнопленных у нас на сегодня около 2 тыс.», — сказала она в эфире канала «Украина-24».
В конце мая посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что число украинских пленных в Луганской и Донецкой народных республиках составляет около 8 тыс. и продолжает расти.