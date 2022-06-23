Ученые клонировали «Тургеневский дуб», уничтоженный ураганом Дереву было 198 лет
Фоторепортажи
17Объявлены победители Siena Creative Photo Awards 2022
10Полное затмение кровавой суперлуны
00:43 (мск), источник: ТАСС

Вице-премьер Украины назвала число украинских военнопленных

Их около 2 тыс., указала Ирина Верещук.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

КИЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Около 2 тыс. украинских военных могут находиться в настоящее время в плену, заявила в среду вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.

«Что касается военнопленных, у нас, действительно, большое количество военнопленных, которые есть в нашем реестре. Но, я должна сказать, что Россия не всех из них подтверждает <…>. Подтвержденных в российском плену наших военнопленных у нас на сегодня около 2 тыс.», — сказала она в эфире канала «Украина-24».

В конце мая посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что число украинских пленных в Луганской и Донецкой народных республиках составляет около 8 тыс. и продолжает расти.

 В каком состоянии сейчас находится тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"?
Что на самом деле объединяет Россию?
Спецоперация на Украине
ФРГ: Киев обещал не обстреливать Россию переданным ему оружием
На главу поселка под Херсоном совершили покушение
Кадыров заявил о скором взятии в кольцо Лисичанска
Власти Запорожской области призвали упразднить границы с Россией
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь