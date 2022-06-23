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06:31 (мск), источник: Газета.Ру

CNN: у Трампа появился конкурент в рядах Республиканской партии

Бывший президент США Дональд Трамп более не выглядит самым очевидным кандидатом от Республиканской партии на предстоящих выборах главы государства, которые должны пройти в 2024 году, пишет CNN.

Источник: AFP 2022

По версии телеканала, у политика появился оппонент, имеющий шанс составить ему конкуренцию на праймериз республиканцев.

Как отмечает CNN, последний опрос среди сторонников Республиканской партии в штате Нью-Гэмпшир возглавил губернатор Флориды Рон Десантис, набрав 39% поддержки. Второе место занял Трамп — 37%, а третье бывший вице-президент США Майкл Пенс — 9%. С точки зрения аналитиков телеканала, это исследование является показательным, так как прошлой осенью экс-президент уверенно лидировал в Нью-Гэмпшире — штате, где ожидаются первые праймериз республиканцев, — обгоняя губернатора Флориды в опросах на целых 15%.

Кроме того, CNN указывает, что в американском медиапространстве фиксируют определенную отстраненность Десантиса от Трампа, а также называют губернатора Флориды «более молодой и умной версией» экс-президента.

Ранее Трамп заявил, что ему, возможно, в третий раз придется баллотироваться в президенты, но официального объявления о планах на 2024 год пока не прозвучало.

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