CNN: у Трампа появился конкурент в рядах Республиканской партии

По версии телеканала, у политика появился оппонент, имеющий шанс составить ему конкуренцию на праймериз республиканцев.
Как отмечает CNN, последний опрос среди сторонников Республиканской партии в штате Нью-Гэмпшир возглавил губернатор Флориды Рон Десантис, набрав 39% поддержки. Второе место занял Трамп — 37%, а третье бывший вице-президент США Майкл Пенс — 9%. С точки зрения аналитиков телеканала, это исследование является показательным, так как прошлой осенью экс-президент уверенно лидировал в Нью-Гэмпшире — штате, где ожидаются первые праймериз республиканцев, — обгоняя губернатора Флориды в опросах на целых 15%.
Кроме того, CNN указывает, что в американском медиапространстве фиксируют определенную отстраненность Десантиса от Трампа, а также называют губернатора Флориды «более молодой и умной версией» экс-президента.
Ранее Трамп заявил, что ему, возможно, в третий раз придется баллотироваться в президенты, но официального объявления о планах на 2024 год пока не прозвучало.