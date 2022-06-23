Минобороны раскрыло планы националистов взорвать больницу и обвинить Россию

«Специалистами 72-го центра информационно-психологических операций ВСУ готовятся очередные циничные провокации с гибелью мирного населения для обвинения российских Вооруженных сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам: в Первую детскую городскую больницу Харькова (улицу Клочковская) боевики националистического батальона “Кракен” и 113-й бригады территориальной обороны под угрозой расстрела насильно привозят медицинский персонал и больных детей из других медицинских учреждений города», — сказал он на брифинге.
Мизинцев подчеркнул, что здание больницы заминировано, и неонацисты планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове.
«Для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов город уже прибыли корреспонденты ведущих западных информационных агентств», — отметил он.