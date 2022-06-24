10:57 (мск), источник: © РИА Новости
«Зайти в зал, сесть»: Байден «засветил» инструкции по поведению на публике
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Белый дом готовит для Джо Байдена подробные инструкции, как ему вести себя на публике, сообщил Fox News.
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На снимках, сделанных во время совещания по ветроэнергетике с губернаторами, профсоюзными лидерами и представителями частных компаний, президент держит карточку, где на одной стороне был текст его речи, а на другой, — пошаговый список «указаний».
«Вы входите в зал Рузвельта и здороваетесь с участниками встречи. Вы садитесь на свое место. Входит пресса. Вы даете короткий комментарий (две минуты). Пресса уходит. Вы задаете вопрос Лиз Шулер, президенту AFL-CIO. Примечание: Лиз участвует виртуально. Вы благодарите участников. Вы уходите», — написано в «шпаргалке».
Как заявили телеканалу Fox News в Белом доме, подобные карточки — привычное явление.
«Это стандартный формат, используемый политиками и государственными чиновниками на публичных мероприятиях. Ханна Хэнкинс, бывший сотрудник Белого дома по связям с общественностью тогдашнего президента Обамы, сказала Fox News, что он тоже использовал аналогичный формат заметок во время своего президентства», — отметили журналисты.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, — самый пожилой президент США в истории. Критики регулярно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и случаи, когда лидер теряет ход мыслей.
Главу Белого дома не первый раз замечают за использованием «шпаргалок» во время официальных выступлений. Так, в марте этого года на пресс-конференции Байден использовал записи, содержавшие ключевые тезисы по затрагиваемым темам, в том числе об отношениях с Россией, и информацию о присутствовавших представителях СМИ.