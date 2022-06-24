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12:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Украина не исключила обсуждение возвращения к границам «до 24 февраля»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова к обсуждению с Россией возвращения к государственным границам по состоянию «до 24 февраля», что исключает территориальные претензии Украины относительно статуса Крыма и донбасских республик. По мнению дипломата, подобные вопросы должны обсуждаться в формате президентских переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«С моей стороны было бы не очень разумно раскрывать наши условия (переговоров с Россией.— “Ъ”), но сегодня каждый пункт может быть предметом диалога», — прокомментировал Кулеба вопрос журналиста La Repubblica о возможности обсуждения украинской стороной возвращения к границам до 24 февраля.

Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина продолжит защищать свою территорию. Он также признал, что российская армия превосходит ВСУ по военному потенциалу. Трудности украинских вооруженных сил на Донбассе Кулеба объяснил нехваткой западного вооружения.

По словам главы украинского МИДа, Украина не отказывалась от мирного разрешения ситуации, а президент Зеленский по-прежнему готов к встрече с Владимиром Путиным.

На прошлой неделе Кулеба заявлял, что до «существенного ослабления России» переговоры с российской стороной вряд ли будут носить конструктивный характер. «Любая война заканчивается дипломатией… сейчас ясно, что путь Путина за стол переговоров лежит исключительно через поражения на полях сражений», — рассказал тогда дипломат.

В мае украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не признает Крым частью России и не согласится с автономией ДНР и ЛНР.

«Давайте отставим этот вопрос, если он болезненный, усложняет процесс переговоров, процесс встречи президентов Украины и России», — сказал тогда Зеленский. Глава российского МИДа Сергей Лавров вчера сообщил, что Россия намерена возобновить переговоры с Украиной, исходя из ситуации «на земле»: по мнению дипломата, «англосаксы» не разрешают Украине продолжать переговорный процесс.

Андрей Сапожников

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