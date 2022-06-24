22:15 (мск), источник: РБК
С мемориала в Катыни убрали польский флаг
Мэр Смоленска назвал решение «единственно правильным» и подчеркнул, что флагов Польши на российских мемориалах в свете последних заявлений польских политиков быть не должно.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
С мемориального комплекса в Катыни (Смоленская область) пропал флаг Польши. Эту информацию РБК подтвердили местные власти.
«Действительно, при выезде к мемориалу 24 июня 2022 года обнаружено отсутствие польского флага», — заявили в катынской администрации. Другие вопросы переадресовали в Музей современной истории России, РБК направил туда запрос.
Мэр Смоленска Андрей Борисов, комментируя ситуацию, заявил, что «не может быть флагов Польши на российских мемориалах», в особенности после «откровенных антироссийских заявлений польских политиков».
«Считаю, что Министерство культуры Российской Федерации приняло единственно правильное решение — убрать флаг Польши. Катынь — это российский мемориал, это российская история», — подчеркнул глава города (цитата по агентству «О чем говорит Смоленск»).
Информация о снятии флага появилась в Telegram-канале «КультRa», который согласно описанию принадлежит историку и краеведу Владиславу Кононову. Он также сообщил, что флаг «недружественного государства» пропал с мемориального комплекса «Медное» (Тверская область). РБК направил запрос в дирекцию комплекса.
В марте группа российских политиков и общественных деятелей (в том числе депутат Госдумы Анатолий Вассерман и несколько депутатов-коммунистов Смоленской думы) обратилась к правительству с предложением демонтировать польскую часть мемориала в Катыни. Они призвали пересмотреть «катынскую историю» из-за позиции Варшавы насчет военных действий на Украине.
В апреле в Telegram-канале «Протесты в мире» появилось сообщение об угрозе смоленских строителей снести польскую часть Катынского мемориала. Помощник президента и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский подтвердил, что к музею действительно выезжала строительная техника с российскими флагами. Комментируя эту информацию, он напомнил, что Катынский мемориал — российский музей, «экспозиция по истории российско-польских отношений» и «общее место памяти». Мединский подчеркнул, что, «с каким бы презрением» в Москве ни относились к нынешним властям Польши, «сносящим памятники воинам-освободителям», Россия «с мертвыми не воюет».
Российско-польский Катынский мемориал расположен на месте захоронения около 4 тыс. пленных польских офицеров, расстрелянных НКВД в 1940 году.
После обнаружения их тел спустя год власти СССР заявили, что военнопленных расстреляли немцы. Лишь в 1990 году Советский Союз признал вину, а Госдума России в ноябре 2010-го приняла заявление «О Катынской трагедии и ее жертвах», в котором говорится, что «Катынское преступление было совершено по прямому указанию Сталина и других советских руководителей». В Катынском лесу также захоронены несколько тысяч жертв сталинских репрессий.
Мемориальный комплекс «Медное» неподалеку от одноименного села тоже посвящен памяти жертв войны и репрессий. Он создан после подписания соглашения между российским и польским правительством.
Оба комплекса являются филиалами Государственного музея современной истории России.
Евгения Воропаева, Алена Прохоренко