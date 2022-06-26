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11:01 (мск), источник: © РИА Новости

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в июле

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законодательных нововведениях, которые начнут действовать с июля текущего года, в том числе о том, что для получения бесплатной медицинской помощи необязательно будет иметь при себе полис ОМС.

Источник: © РИА Новости

«Сократится срок оформления паспорта, упростится регистрация по месту жительства, для получения бесплатной медицинской помощи необязательно будет иметь при себе полис ОМС (можно будет предъявлять документ, удостоверяющий личность — говорится в пояснительных материалах к сообщению) — нововведения, которые снизят бюрократическую нагрузку на людей», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Также в материалах, опубликованных в канале, говорится, что в ряде регионов страны запустят специальный налоговый режим для малого бизнеса, участники программы будут заполнять меньше отчетности, им не нужно будет платить страховые взносы.

Еще одно нововведение коснется должников, у них смогут списывать суммы, оставляя им прожиточный минимум.

Вступает в силу также ряд положений закона о биологической безопасности. Теперь организации должны будут уведомлять профильный орган об исследованиях в области биологической безопасности.

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