Турция не вводит санкции против России, исходя из экономических соображений

«Мы не вводим санкции против России после начала войны на Украине. Конечно, мы должны защищать интересы нашей страны», — заявил представитель президента Турции (цитата по Haberturk).
«Наши экономические отношения носят такой характер, что введение санкций нанесет больше вреда экономике Турции, чем России. Мы заняли четкую позицию. В настоящее время жители Запада также приняли это», — отметил Ибрахим Калын.
«У нас есть энергетические отношения с Россией. Поскольку мы зависим от иностранных источников энергии, мы развиваем отношения с Россией так же, как и с Ираном», — пояснил Калын.
Западные страны продолжают вводить санкции против РФ в ответ на военную операцию. В Евросоюзе обсуждают седьмой пакет ограничительных мер. На проходящем в Германии саммите «большой семерки» также планируется обсуждать новые меры в отношении России.