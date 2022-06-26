Лидеры G7 собрались на саммит на юге ГерманииОсновными темами стали Украина и санкции против России
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22:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Турция не вводит санкции против России, исходя из экономических соображений

Введение санкций против России нанесет больше вреда экономике Турции, чем российской, заявил официальный представитель турецкого президента Ибрахим Калын. Анкара не присоединяется к странам, вводящим санкции в ответ на военную операцию, защищая свои интересы. По словам Калына, Запад понял эту позицию.

Источник: AP 2022

«Мы не вводим санкции против России после начала войны на Украине. Конечно, мы должны защищать интересы нашей страны», — заявил представитель президента Турции (цитата по Haberturk).

«Наши экономические отношения носят такой характер, что введение санкций нанесет больше вреда экономике Турции, чем России. Мы заняли четкую позицию. В настоящее время жители Запада также приняли это», — отметил Ибрахим Калын.

Он также заявил, что Анкара придерживается политики баланса с Москвой.

«У нас есть энергетические отношения с Россией. Поскольку мы зависим от иностранных источников энергии, мы развиваем отношения с Россией так же, как и с Ираном», — пояснил Калын.

Западные страны продолжают вводить санкции против РФ в ответ на военную операцию. В Евросоюзе обсуждают седьмой пакет ограничительных мер. На проходящем в Германии саммите «большой семерки» также планируется обсуждать новые меры в отношении России.

Мария Федотова

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