Лидеры G7 собрались на саммит на юге ГерманииОсновными темами стали Украина и санкции против России
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01:56 (мск), источник: © РИА Новости

Глава ЕК заявила, что не поддержит бойкот саммита G20 с участием России

БЕРЛИН, 27 июн — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не поддерживает идею бойкота саммита «Большой двадцатки» в случае, если в нем будет принимать участие президент РФ Владимир Путин.

Источник: AP 2022

«Нам следует тщательно подумать о том, не будет ли парализована “Большая двадцатка”. Поэтому я не поддерживаю это», — заявила фон дер Ляйен в интервью немецкому телеканалу ZDF на полях саммита «Большой семерки».

Фон дер Ляйен добавила, что формат G20 имеет большее значение не только для развитых стран, но и для развивающихся.

Ранее США и ряд союзных с ними стран пытались оказать давление на Индонезию, которая в этом году председательствует в G20, с целью не допустить участия России в саммите «двадцатки», который пройдет на индонезийском острове Бали в ноябре, из-за Украины.

Однако власти Индонезии заявили в ответ, что приглашение России направлено и не может быть отозвано, саммит G20 рассматривает экономические вопросы и политика не может влиять на его повестку дня.

В то же время индонезийское правительство по предложению США и их союзников пригласило на саммит Украину.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия по мере приближения саммита «двадцатки» в Индонезии примет решение о формате своего участия, в любом случае у президента РФ Владимира Путина приглашение посетить этот форум есть, и Россия продолжает работу в его рамках.

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