Глава ЕК заявила, что не поддержит бойкот саммита G20 с участием России

«Нам следует тщательно подумать о том, не будет ли парализована “Большая двадцатка”. Поэтому я не поддерживаю это», — заявила фон дер Ляйен в интервью немецкому телеканалу ZDF на полях саммита «Большой семерки».
Ранее США и ряд союзных с ними стран пытались оказать давление на Индонезию, которая в этом году председательствует в G20, с целью не допустить участия России в саммите «двадцатки», который пройдет на индонезийском острове Бали в ноябре, из-за Украины.
Однако власти Индонезии заявили в ответ, что приглашение России направлено и не может быть отозвано, саммит G20 рассматривает экономические вопросы и политика не может влиять на его повестку дня.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия по мере приближения саммита «двадцатки» в Индонезии примет решение о формате своего участия, в любом случае у президента РФ Владимира Путина приглашение посетить этот форум есть, и Россия продолжает работу в его рамках.