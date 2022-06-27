Россия не откажется от соглашения о двойном налогообложении со Швейцарией

«Мы в принципе были с ними в очень хорошей, продвинутой стадии ведения переговоров, поэтому, если контакты возобновятся, то возобновим переговоры. А в одностороннем порядке мы пока не будем денонсировать», — рассказал Алексей Сазанов.
Переговоры России и Швейцарии о пересмотре СИДН начались в ноябре прошлого года. Соглашение между двумя странами было подписано в 1995-м и применяется с 1 января 1998-го. В марте этого года Алексей Сазанов рассказал «Известиям», что переговоры со Швейцарией приостановлены.
Эксперты указывают, что они свернуты из-за геополитической ситуации.
«Можно ожидать, что в будущем, если она (геополитическая ситуация. — “Известия”) изменится, стороны снова смогут сесть за стол переговоров», — спрогнозировал партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Александр Токарев.
Сейчас по российско-швейцарскому СИДН налоговая ставка составляет 5%. В случае пересмотра она увеличится до 15%, а в случае денонсации составит 35%.