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15:25 (мск), источник: © РИА Новости

Шольц потребовал от Москвы «честного соглашения» с Киевом

БЕРЛИН, 28 июн — РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции по завершении саммита G7 заявил, что без честного соглашения с Украиной санкции против России будут оставаться в силе.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Без честного соглашения с Украиной также и санкции будут продолжать оставаться в силе», — сказал Шольц, отвечая на вопрос о возможных условиях снятия санкций с России, наложенных в результате военной спецоперации. Он напомнил, что «все санкции, которые мы ввели в связи с Крымом, до сих пор есть».

Саммит G7 под председательством Германии прошел в баварском замке Эльмау. Он стартовал в воскресенье и завершился во вторник.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.

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