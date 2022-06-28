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Ушаков прокомментировал слова Драги об исключении присутствия Путина на G20
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российская сторона в вопросе формата участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в Индонезии исходит из того, что приглашение на саммит поступило, а Москва на него ответила, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с прессой, комментируя заявление премьера Италии Марио Драги о том, что президент Индонезии Джоко Видодо исключает приезд российского лидера на саммит в Индонезии.