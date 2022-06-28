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18:30 (мск), источник: © РИА Новости

Ушаков прокомментировал слова Драги об исключении присутствия Путина на G20

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российская сторона в вопросе формата участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в Индонезии исходит из того, что приглашение на саммит поступило, а Москва на него ответила, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время общения с прессой, комментируя заявление премьера Италии Марио Драги о том, что президент Индонезии Джоко Видодо исключает приезд российского лидера на саммит в Индонезии.

Источник: © РИА Новости

«Приглашение поступило, мы на него ответили», — сказал Ушаков. На уточняющий вопрос о том, исходит ли Россия из этого в данном вопросе, он ответил: «Конечно».

Также Ушаков удивился почему Драги сделал такое заявление. «Он наверное забыл, что уже не председатель. По инерции наверно», — пошутил Ушаков, напомнив, что Италия была предыдущей председательствующей стороной в «Двадцатке».

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин принял приглашение индонезийского лидера Джоко Видодо принять участие в саммит G20, который пройдет 15—16 ноября на Бали. При этом Ушаков отмечал, что формат участия Путина будет определяться ближе к встрече.

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