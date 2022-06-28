Макрон назвал шоком рост цен на энергоносители в ЕС

Рост цен на энергоносители после начала российской военной операции на Украине стал шоком для европейцев, заявил президент Франции Эммануэль во время пресс-конференции после саммита G7.
«Конфликт [на Украине] вывел из равновесия цены на энергоносители, для европейцев, очевидно, это стало очень сильным шоком». — сказал Макрон.
Он также подчеркнул, что необходимо лучше сдерживать цены на нефть и газ.
«Мы ясно видим, что, пока мы говорим, производители получают сверхприбыли от нефти и газа. После кризиса мировые рынки резко выросли. Есть ли какое-либо оправдание для такого резкого роста цен? Нет», — заявил президент.
Этой весной в некоторых европейских странах проходили протесты из-за роста цен. В Британии в апреле граждане протестовали против подорожания энергоресурсов после того, как власти увеличили ценовой порог на газ и электричество на 54%.
The Guardian связывала рост цен с продолжающимся влиянием пандемии коронавируса на добычу, а также с военными действиями на Украине, из-за которых европейские страны ограничивают импорт российской нефти и газа.
В конце мая британский регулятор в сфере энергетики Ofgem предупредил, что к октябрю цены на электроэнергию в стране могут вырасти еще на 42%. «Изменения цен, которые мы наблюдаем на газовом рынке, действительно происходят раз в поколение, невиданные со времен нефтяного кризиса 1970-х годов», — уточнял глава Ofgem Джонатан Брирли.
Во Франции в марте протестовали таксисты и водители фур, которые были недовольны ростом цен на топливо. Они выстраивались в колонны на проезжих частях в разных городах страны, двигаясь очень медленно, и таким образом практически блокируя движение.
К этому привела «недальновидная политика» Евросоюза, который спекулировал на теме зеленой энергетики, полагает он.
«Я лично считаю, что многие политические силы и в Штатах, и в Европе начали спекулировать на естественной тревоге жителей планеты за состояние климата, за изменение климата, начали продвигать эту “зеленую” повестку в том числе в энергетике», — подчеркивал он, добавляя, что возможности альтернативных видов энергии оказались завышены. По его мнению, значение углеводородов стали «принижать», что привело к недостатку инвестирования в отрасль.