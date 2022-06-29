Сирия решила признать независимость ДНР и ЛНР

«Сирийская Арабская Республика решила признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики», — указывается в публикации на сайте.
В середине июня президент Сирии Башар Асад заявил, что распорядился начать соответствующую процедуру.
Президент России Владимир Путин в феврале после внеочередного заседания Совбеза обратился к согражданам и заявил, что считает необходимым признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после этого он подписал соответствующие указы. В этих документах он поручил обеспечить поддержание мира в этих республиках при помощи российских вооруженных сил.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».