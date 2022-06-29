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16:56 (мск), источник: © РИА Новости

Сирия решила признать независимость ДНР и ЛНР

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сирия признает независимость Донецкой и Луганской народных республик, сообщило информагентство САНА со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Сирийская Арабская Республика решила признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики», — указывается в публикации на сайте.

В середине июня президент Сирии Башар Асад заявил, что распорядился начать соответствующую процедуру.

Президент России Владимир Путин в феврале после внеочередного заседания Совбеза обратился к согражданам и заявил, что считает необходимым признать суверенитет ЛНР и ДНР. Сразу после этого он подписал соответствующие указы. В этих документах он поручил обеспечить поддержание мира в этих республиках при помощи российских вооруженных сил.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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