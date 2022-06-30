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21:28 (мск), источник: ТАСС

Путин: Запад использует жителей Украины как расходный материал в геополитических играх

Президент отметил, что «так называемый коллективный Запад в своих действиях исходит из того, что их модели либерального глобализма нет никакой альтернативы».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Запад сегодня цинично использует миллионы жителей Украины как расходный материал в своих геополитических играх и попытках сдержать Россию, в мире «по-американски» права всех остальных просто попираются, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Так называемый коллективный Запад <…> в своих действиях исходит из того, что их модели либерального глобализма нет никакой альтернативы. А эта модель, будем называть вещи своими именами, является все тем же обновленным изданием неоколониализма и ничем иным, миром по-американски, миром для избранных, в котором права всех остальных попросту попираются. Наглядное подтверждение тому — судьба многих стран и народов Ближнего Востока, других регионов мира, а сегодня — миллионов людей на Украине, которых Запад просто цинично использует как расходный материал в геополитических играх, в своих попытках сдержать Россию», — сказал Путин в четверг, выступая в штаб-квартире СВР по случаю столетия отечественной нелегальной разведки.

Он добавил, что эти попытки сдерживания являются ничем иным как желанием не дать России развиваться нужными ей темпами и на нужной ей основе традиционных ценностей.

«Какое же это сдерживание? Это просто борьба с Россией», — подчеркнул президент.

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