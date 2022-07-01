Путин: страны Запада ускоряют интеграцию России и Белоруссии

«Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого коллективного Запада подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы», — сказал Владимир Путин на выступлении в ходе Форума регионов России и Белоруссии.
Президент России заявил, что работа по реализации 28 союзных программ, согласованных в сентябре 2021 года, идет «ритмично и по графику», а 40% необходимых процедур для интеграции уже выполнили.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что после ухода с рынков западных компаний для россиян и белорусов освободились ниши на миллиарды рублей. Он сообщил о планах Белоруссии перейти к созданию совместных производств.
В июле Россия и Белоруссия могут подписать соглашение об унификации работы промышленных предприятий.
В ноябре 2021 года лидеры двух стран подписали интеграционный декрет по союзным программам, который предполагает создание единых рынков газа, нефти и электроэнергии. В рамках проекта Союзного государства также обсуждается вопрос создания единого оборонного пространства.