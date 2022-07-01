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14:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин: страны Запада ускоряют интеграцию России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин заявил, что «беспрецедентное давление коллективного Запада» подталкивает Россию и Белоруссию к интеграции. По словам президента, Россия и Белоруссия «преумножат славные традиции крепкой дружбы и взаимовыручки».

Источник: Пресс-служба Президента России

«Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого коллективного Запада подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы», — сказал Владимир Путин на выступлении в ходе Форума регионов России и Белоруссии.

Президент России заявил, что работа по реализации 28 союзных программ, согласованных в сентябре 2021 года, идет «ритмично и по графику», а 40% необходимых процедур для интеграции уже выполнили.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что после ухода с рынков западных компаний для россиян и белорусов освободились ниши на миллиарды рублей. Он сообщил о планах Белоруссии перейти к созданию совместных производств.

При этом он отметил, что страны не собираются «между собой конкурировать» или «дублировать производства».

В июле Россия и Белоруссия могут подписать соглашение об унификации работы промышленных предприятий.

В ноябре 2021 года лидеры двух стран подписали интеграционный декрет по союзным программам, который предполагает создание единых рынков газа, нефти и электроэнергии. В рамках проекта Союзного государства также обсуждается вопрос создания единого оборонного пространства.

Анастасия Ларина

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