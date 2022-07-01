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20:50 (мск), источник: © РИА Новости

В Донецке начали выдавать российские паспорта

ДОНЕЦК, 1 июл — РИА Новости. С июля в Донецке началась выдача российских паспортов, сообщило МВД ДНР.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«С июля в столице Донецкой Народной Республики началась выдача паспортов Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Аналогичные меры принимаются и в других регионах, освобожденных в рамках спецоперации, в частности, в Херсонской области и приазовской части Запорожской области на юге Украины.

В городах и районах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

С 30 мая в регионе принимают документы на вступление в российское гражданство. За два дня за паспортами обратились более 600 херсонцев. По словам Стремоусова, получить гражданство хотят порядка 80 процентов жителей области.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима».

В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР союзными силами занята почти вся территория республики за исключением Лисичанска.

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