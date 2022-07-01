Байден пообещал, что последствия от закона об абортах почувствуют и мужчины

«Это ужасное, экстремальное решение, на мой взгляд, переворачивающее жизни и влияющее на здоровье миллионов женщин. Я разделяю общественное негодование из-за этого экстремистского суда», — сказал Байден на онлайн-встрече с губернаторами.
Байден уверен, что решение об отмене права на аборт — вторжение в личные права женщин. Он предупредил, что такой закон «откатит Америку назад к меньшим правам, меньшей автономии» и, более того, окажет влияние на мужское население.
«Мы увидим, что оно расширится и на мужчин», — сказал Байден.
Трамп заявил, что ограничить право на аборты нужно было «давным-давно».
Напомним, Верховный суд США отменил постановление 1973 года о праве на аборт 24 июня. Это означает, что теперь американские штаты могут самостоятельно запрещать аборты на своей территории. Первым соответствующее решение принял штат Миссури.