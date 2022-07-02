Глава Генштаба проверил войска, задействованные в спецоперации

«Генерал армии Валерий Герасимов заслушал командующих о применении войск (сил) в ходе выполнения задач специальной военной операции, а также других должных лиц по вопросам боевого обеспечения действий российских группировок на различных направлениях», — говорится в пресс-релизе.
Кроме того, как добавили в ведомстве, «работая на командных пунктах», Герасимов уделил «особое внимание» вопросам использования автоматизированных систем боевого управления.
В Минобороны отметили, что такие системы применяются «в интересах наращивания ударных возможностей межвидовых группировок войск».
Неделю назад участников спецоперации инспектировал министр обороны Сергей Шойгу. Он, как отмечалось в пресс-релизе, акцентировал внимание на «вопросах обеспечения боевых действий и бытовым условиям в пунктах временной дислокации военнослужащих».
Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В Минобороны заявили, что Москва добивается освобождения Донбасса.