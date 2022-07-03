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04:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко заявил о гибели 20 белорусов, которые вели бои на стороне Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Украине погибли 20 белорусов, которые вели бои на стороне Киева. По его словам, они попали под обстрел российской артиллерии.

Спецоперация на Украине

«Вы знаете, там уже был батальон, сейчас полк “iмя” Калиновского в Украине из наших беглых и прочих. Ну их как было 67 или сколько человек, так и осталось. Но батальон не звучит — полк, время пришло. Попали под обстрел артиллерии российской. Посмотрели: да нет, мы этого не хотели, мы же готовимся к тому, чтобы вернуться и тут свергнуть режим. Попали под обстрел, начался бой. И “цякаць”. Вместе с украинцами. Наших несколько десятков там беглых и украинцев. Двадцать человек из нашего полка Калиновского там остались», — сказал господин Лукашенко на собрании по случаю Дня независимости Белоруссии (цитата по БелТА).

Президент обвинил в гибели белорусов оппозиционных лидеров. Он поручил спецслужбам обнародовать информацию.

Александр Лукашенко утверждает, что Белоруссия не принимает непосредственного участия в военной операции России на Украине. По его мнению, Минск «пытаются втянуть в войну». Белорусский президент также утверждал, что Украина несколько дней назад пыталась нанести удар по военным объектам на Белоруссии. По его словам, ракеты были перехвачены.

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