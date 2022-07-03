Лукашенко заявил о гибели 20 белорусов, которые вели бои на стороне Украины

«Вы знаете, там уже был батальон, сейчас полк “iмя” Калиновского в Украине из наших беглых и прочих. Ну их как было 67 или сколько человек, так и осталось. Но батальон не звучит — полк, время пришло. Попали под обстрел артиллерии российской. Посмотрели: да нет, мы этого не хотели, мы же готовимся к тому, чтобы вернуться и тут свергнуть режим. Попали под обстрел, начался бой. И “цякаць”. Вместе с украинцами. Наших несколько десятков там беглых и украинцев. Двадцать человек из нашего полка Калиновского там остались», — сказал господин Лукашенко на собрании по случаю Дня независимости Белоруссии (цитата по БелТА).
Президент обвинил в гибели белорусов оппозиционных лидеров. Он поручил спецслужбам обнародовать информацию.
Александр Лукашенко утверждает, что Белоруссия не принимает непосредственного участия в военной операции России на Украине. По его мнению, Минск «пытаются втянуть в войну». Белорусский президент также утверждал, что Украина несколько дней назад пыталась нанести удар по военным объектам на Белоруссии. По его словам, ракеты были перехвачены.