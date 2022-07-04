Киссинджер: я не призывал отдавать украинские территории

«Я никогда этого (призывов к передаче территорий.— “Ъ”) не говорил. Я сказал, что лучшей разделительной линией для прекращения огня является довоенный статус-кво, то есть не следует вести войну с территорий, которые были украинскими, когда война началась, на территории, которые в то время числились в составе России или воспринимались как ее часть. И я предостерег от превращения войны за свободу Украины в войну за будущее России. Об этом нужно очень тщательно подумать. Сейчас Россия по-прежнему оккупирует 15% довоенной территории Украины — она должна быть безусловно возвращена Украине», — рассказал господин Киссинджер в интервью журналу Time.
Как считает дипломат, обострение территориальных споров может привести к неуправляемым последствиям. «Я не говорил, что территорию надо отдавать. Я просто имел в виду, что она должна иметь отдельный статус в любых переговорах. Я безоговорочно за свободу Украины и ее значительную роль в Европе», — резюмировал Генри Киссинджер.
Ранее экс-госсекретарь США в ходе выступления в Давосе заявил, что Украина и ее союзники должны прекратить попытки «нанести сокрушительное поражение» российским войскам, и предложил начать переговоры. В идеале, отметил он, страны должны вернуться к довоенному статусу-кво. Предложение господина Киссинджера было раскритиковано президентом Украины Владимиром Зеленским, который сравнил позицию дипломата с настроениями европейских политиков в 1938 году. Позднее господин Киссинджер был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» за «участие в информационной спецоперации России» против Украины.