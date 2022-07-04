Путин присвоит звания Героев России генералам Лапину и Абачеву

«С вашим предложением о присвоении командующему группировки “Центр” генерал-полковнику Лапину и заместителю командующего Восьмой армии Южного военного округа генерал-майору Абачеву званий Героя России согласен. Соответствующий указ президента сегодня же будет подписан», — сказал Путин во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
Накануне в Минобороны России сообщили, что российские войска группировки «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина совместно с Южной группировкой войск замкнули кольцо вокруг Лисичанска.
В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском — последним городом в республике, в котором были украинские войска — и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.