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14:06 (мск), источник: © РИА Новости

Путин присвоит звания Героев России генералам Лапину и Абачеву

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что подпишет в понедельник указ о присвоении званий Героев России командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Лапину и заместителю командующего Восьмой армии Южного военного округа генерал-майору Абачеву.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«С вашим предложением о присвоении командующему группировки “Центр” генерал-полковнику Лапину и заместителю командующего Восьмой армии Южного военного округа генерал-майору Абачеву званий Героя России согласен. Соответствующий указ президента сегодня же будет подписан», — сказал Путин во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Накануне в Минобороны России сообщили, что российские войска группировки «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина совместно с Южной группировкой войск замкнули кольцо вокруг Лисичанска.

В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском — последним городом в республике, в котором были украинские войска — и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.

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