Искусственный остров из влажных салфеток изменил русло ТемзыЭкологи бьют тревогу
Фоторепортажи
16Названы победители второго Международного конкурса «Фотограф-портретист года»
13Последний герой
12:37 (мск), источник: © РИА Новости

Россия создала два гумкоридора для судов в Черном и Азовском морях

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Россия создала два гуманитарных коридора в Черном и Азовском морях, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Москве.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Осуществляется комплекс мероприятий по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Черного и Азовского морей. <…> Полностью устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь», — сказал он.

Западные страны неоднократно обвиняли Россию в препятствовании вывозу украинского зерна и провоцировании его дефицита на мировом рынке. Москва, в свою очередь, отвергает все обвинения и настаивает, что не мешает вывозу пшеницы из украинских портов.

Как заявлял Владимир Путин, Россия не препятствует вывозу пшеницы с Украины, если Киев разминирует порты, то суда смогут из них выйти. Также он рассказал, что зерно можно вывозить по другим маршрутам.

Президент добавил, что доля рынка, которую занимает заблокированное на Украине зерно, незначительно влияет на мировую экономику.

Помимо этого, Путин указал, что угроза продовольственного кризиса возникла из-за поведения западных стран.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В Британии нашли уязвимое место НАТО, связанное с Россией
'Такого раньше не было'. С чем столкнулись иностранные наемники в Донбассе
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Шойгу назвал приоритеты спецоперации на Украине
Минобороны РФ сообщило о поражении около 70 целей ВСУ за сутки
ВКС поразили пункт дислокации наемников в Николаевской области
Российские военные рассказали в СК о пытках в украинском плену
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь