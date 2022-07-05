18:47 (мск), источник: ТАСС
Ряды добровольческого Союза стрелков Литвы могут быть расширены в четыре раза
Бюджет военизированной структуры в 2020 году составлял €2 млн.
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ВИЛЬНЮС, 5 июля. /ТАСС/. Численность Союза стрелков Литвы — добровольческой военизированной организации, интегрированной в систему Минобороны балтийской республики, — может быть в ходе задуманной реформы увеличена почти в четыре раза. Об этом во вторник во время конференции в Сейме (парламенте), посвященной 25-летию первого закона об организации и предлагаемой реформе ее деятельности, заявил начальник союза полковник Альбертас Дапкус.
«Предлагается вывести Союз стрелков из системы Минобороны и подчинить организацию непосредственно правительству с бюджетом отдельной строкой в 2% от ассигнований оборонного ведомства. Это предоставит нам новые возможности, — сказал Дапкус, — благодаря которым членство в союзе может возрасти до 50 тыс. человек». Сейчас насчитывается 13 тыс. таких добровольцев.
Бюджет военизированной структуры в 2020 году составлял €2 млн. В случае одобрения задуманной реформы он возрастет до €30 млн.
Добровольческий военизированный Союз стрелков Литвы в помощь регулярным вооруженным силам был учрежден в 1919 году, упразднен в 1940 году и воссоздан в 1989 году. Организация, в которой состоят гражданские лица, пока является интегрированной в систему Минобороны Литвы, проводит свои учения, а также участвует в специально организуемых совместных учениях с армией страны.