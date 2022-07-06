Боррель заявил, что ЕС не собирается воевать с Россией

По его словам, столкнувшись со спецоперацией на Украине, «мы начали переходить от намерений к действиям, показав, что, когда нас провоцируют, Европа может ответить. Поскольку мы не хотим воевать с Россией, в основе этого ответа сейчас лежат экономические санкции. Они уже начинают оказывать влияние, которое в ближайшие месяцы только возрастет», считает он.
«Если говорить о военной сфере, имеющей решающее значение, то из-за санкций возможности [России] производить такие высокоточные ракеты как “Искандер” и X-101 ограничены», — сказал Боррель. «В сфере добычи нефти не только уходят иностранные компании, но и сложная ситуация с использованием таких передовых технологий как горизонтальное бурение», — считает он, добавляя, что возможности российских компаний по вводу в эксплуатацию новых месторождений ограничены.
Среди прочего он упомянул и проблемы на автомобильном рынке и в сфере авиации.