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Спецоперация на Украине
09:39 (мск), источник: ТАСС

Боррель заявил, что ЕС не собирается воевать с Россией

ТОКИО, 6 июля. /ТАСС/. ЕС не собирается воевать с Россией, и основным ответом на специальную военную операцию на Украине продолжат оставаться санкции, эффект от которых будет только расти. С таким утверждением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованной в среду статье для газеты Yomiuri.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, столкнувшись со спецоперацией на Украине, «мы начали переходить от намерений к действиям, показав, что, когда нас провоцируют, Европа может ответить. Поскольку мы не хотим воевать с Россией, в основе этого ответа сейчас лежат экономические санкции. Они уже начинают оказывать влияние, которое в ближайшие месяцы только возрастет», считает он.

Боррель также заявил, что санкции, которые вводятся против России, оказывают влияние на ее ВПК и мешают добывать нефть.

«Если говорить о военной сфере, имеющей решающее значение, то из-за санкций возможности [России] производить такие высокоточные ракеты как “Искандер” и X-101 ограничены», — сказал Боррель. «В сфере добычи нефти не только уходят иностранные компании, но и сложная ситуация с использованием таких передовых технологий как горизонтальное бурение», — считает он, добавляя, что возможности российских компаний по вводу в эксплуатацию новых месторождений ограничены.

Среди прочего он упомянул и проблемы на автомобильном рынке и в сфере авиации.

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