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11:35 (мск), источник: ТАСС

В Китае заявили о поддержании «тесных контактов» между Си Цзиньпином и Путиным

ПЕКИН, 6 июля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин невзирая на пандемию постоянно поддерживают тесные контакты для укрепления китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Источник: AP 2022

«После того, как началась пандемия, лидеры Китая и РФ продолжили поддерживать тесные контакты в различных форматах, — сообщил он на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о том, что Си Цзиньпин якобы отказался посетить Москву из-за распространения коронавируса в мире. — КНР и Россия продолжат взаимодействовать на всех уровнях ради непрерывного развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства».

По словам дипломата, Пекин и Москва успешно укрепляют двусторонние отношения.

«Китай и Россия поддерживают эффективный диалог по всем направлениям двустороннего сотрудничества», — подытожил Чжао Лицзянь.

Ранее японские СМИ сообщили, что Си Цзиньпин из-за пандемии якобы ответил отказом на приглашение Путина посетить РФ. Отмечалось, что приглашение российской стороной было сделано в ходе разговора двух лидеров 15 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данная информация не соответствует действительности.

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