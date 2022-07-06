В Китае заявили о поддержании «тесных контактов» между Си Цзиньпином и Путиным

«После того, как началась пандемия, лидеры Китая и РФ продолжили поддерживать тесные контакты в различных форматах, — сообщил он на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о том, что Си Цзиньпин якобы отказался посетить Москву из-за распространения коронавируса в мире. — КНР и Россия продолжат взаимодействовать на всех уровнях ради непрерывного развития китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства».
«Китай и Россия поддерживают эффективный диалог по всем направлениям двустороннего сотрудничества», — подытожил Чжао Лицзянь.
Ранее японские СМИ сообщили, что Си Цзиньпин из-за пандемии якобы ответил отказом на приглашение Путина посетить РФ. Отмечалось, что приглашение российской стороной было сделано в ходе разговора двух лидеров 15 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данная информация не соответствует действительности.