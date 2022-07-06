14:47 (мск), источник: © РИА Новости
Госдума приняла закон о создании движения детей и молодежи
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон о создании в РФ движения детей и молодежи.
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Закон в его текущей редакции предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения. Организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть и родители.
За Минпросвещения России закрепляется обязанность разрабатывать программы воспитательной работы с участниками движения. Порядок реализации мероприятий, предусмотренных программами, также устанавливается министерством.
Участниками движения смогут быть несовершеннолетние, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования.
Наставниками, участвующими в воспитании и организации досуга участников-обучающихся, могут быть совершеннолетние лица, имеющие образование не ниже среднего общего или профессионального. Ими не смогут стать иностранные агенты и недопущенные к педагогической деятельности лица.
При губернаторах в регионах предлагается создать координационные совещательные органы по развитию движения, что позволит сделать движение более устойчивым. Движение получит право иметь свою символику — гимн, эмблемы, флаги и прочее. Кроме того, организация сможет открывать свои филиалы за рубежом.
Финансироваться движение будет за счет субсидий федерального бюджета.
Движение получит право принимать денежные средства и имущество от организаций и граждан, а регионы будут вправе передавать движению движимое и недвижимое имущество.
Название движения будет предложено выбрать самим детям, а закрепит его съезд движения.
Принятый закон-спутник также дает возможность движению участвовать в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.