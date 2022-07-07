Медведев назвал ситуацию вокруг Джонсона закономерным итогом «бездарной политики»

«Лучшие друзья Украины» уходят. «Перемога» в опасности! Первый пошел… «- написал политик, комментируя “новости из Лондона”. При этом Медведев дал свою оценку происходящему. “Закономерный итог британской наглости и бездарной политики. Особенно на международном треке”, — считает он.
В постскриптуме Медведев добавил: «Ждем новостей из Германии, Польши и Прибалтики» и сопроводил это смеющимся смайликом.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг в течение дня выступит с обращением к нации, сообщили в резиденции главы правительства на Даунинг-стрит, 10. Как предполагают телеканалы ITV, Sky News и газета The Times, политик заявит о своей отставке.
Ранее кабинет Джонсона покинули не менее 54 человек, среди которых четыре министра. В среду вечером группа членов правительства во время личной встречи призвала премьера уйти добровольно и «с достоинством». Тем не менее Джонсон заявлял, что не намерен покидать свой пост.
Скандалы вокруг Джонсона продолжались со времени пандемии COVID-19. Его рейтинг резко упал, когда была обнародована информация о вечеринках, проходивших в резиденции главы правительства во время действия жестких коронавирусных ограничений в 2020—2021 годах. Премьер долгое время отрицал свою осведомленность и причастность к происходившему, однако позднее появились доказательства его участия в этих вечеринках. Последним в череде стал скандал вокруг заместителя главного партийного организатора консерваторов Криса.
Пинчера, когда вскрылось, что тот, будучи нетрезв, домогался двух мужчин. Впоследствии оказалось, что в отношении Пинчера и прежде велись расследования о домогательствах, но Джонсон, зная об этом, продвигал его по службе.