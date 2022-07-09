03:16 (мск), источник: Коммерсантъ
Подоляк заявил о необходимости изолироваться от РФ железным занавесом
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк считает, что Украина должна изолироваться от России железным занавесом.
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По его мнению, Киев должен полностью переориентироваться технологически, экономически, финансово, энергетически на Европу и на другие рынки.
«Граница — железный занавес, который является обязательным, Украине нужно полностью изолироваться от России», — сказал господин Подоляк «24 каналу».
Россия 24 февраля ввела войска на Украину по приказу Владимира Путина. В июне российский президент заявлял, что «Россию невозможно обнести забором» и что сама Москва этого делать «не собирается».