07:55 (мск), источник: ТАСС
Блинкен отметил необходимость личных контактов между представителями США и Китая
Госсекретарь США назвал важными и сложными отношения Вашингтона и Пекина.
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ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу подчеркнул необходимость личных контактов между американскими и китайскими представителями в свете важности и сложности двусторонних отношений.
«Нет замены дипломатическому взаимодействию лицом к лицу или иногда маска к маске, а при таких сложных и важных отношениях, как между Соединенными Штатами и Китаем, есть о чем говорить», — привела пресс-служба Госдепартамента слова Блинкена перед его встречей с министром иностранных дел КНР Ван И на полях встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран Группы двадцати (G20) на индонезийском острове Бали.
«Я очень надеюсь на продуктивный и конструктивный разговор с вами», — добавил Блинкен. Подробностей об их встрече пока не приводится.
Совещание глав дипведомств стран Группы двадцати проходило