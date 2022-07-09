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23:20 (мск), источник: ТАСС

Зеленский назвал увольнение послов Украины, в том числе в ФРГ, обычной ротацией

По словам президента Украины, на освободившиеся должности будут назначены новые представители страны.

Источник: Reuters

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назвал увольнение послов, представляющих Украину в девяти странах, обычной ротацией.

«Подписал сегодня указы об увольнении некоторых послов Украины. Это вопрос ротации — обычная часть дипломатической практики», — сказал глава государства в ходе видеообращения в субботу.

По его словам, на освободившиеся должности будут назначены новые представители Украины. «Кандидатуры готовятся по линии министерства иностранных дел», — отметил Зеленский.

В субботу он своими указами уволил послов в Венгрии, Чехии, Норвегии, Индии (посол в Индии также представлял Украину в Непале, Бангладеш, на Шри-Ланке и Мальдивах). Кроме того, был уволен скандально известный посол в Германии Андрей Мельник, назвавший канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» и выступивший с отрицанием причастности бандеровцев к убийству сотен тысяч евреев и поляков.

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