02:32 (мск), источник: ТАСС
Посол ЛНР в Москве заявил, что cоюзные силы продолжают движение к Северску
По словам Родиона Мирошника, боевики покидают город и пытаются обстреливать освобожденные территории.
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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Союзные силы после взятия села Григорьевка (Григоровка) продолжили наступление на Северск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.
«Сегодня с боями была взята Григоровка, и наши войска продолжают вести военные действия по освобождению Серебрянки (10 км от Северска — прим. ТАСС). С севера идет наступление на Северск», — написал Мирошник.
Он отметил, что, по данным местных жителей, «боевики из Северска все больше перемещаются в пригород, пытаясь создать там укрепрайон из наскоро вырытых позиций и кое-как возведенных фортификационных сооружений». «Всем уже ясно, что в Северске украинские формирования сдерживать наступление союзных войск долго не смогут, потому отдельные подразделения скрытно покидают город, — отметил посол ЛНР. — На позициях остаются в основном насильно мобилизованные тербаты».
При этом, добавил дипломат, «отходя, боевики пытаются обстреливать уже освобожденные территории».
3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении ЛНР — под контроль российских и луганских сил перешел Лисичанск. После этого союзные силы активизировали наступление с двух направлений на Северск, расположенный примерно в 20 км к западу от Лисичанска и открывающий дорогу на Славянск и Краматорск, а также ведут наступление на Артемовск (Бахмут) в южном направлении.