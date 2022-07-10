Трамп заявил, что в случае победы на выборах не допустил бы конфликта на Украине

Такое мнение он озвучил, выступая в субботу перед своими сторонниками в Анкоридже (штат Аляска) на митинге, трансляцию которого вели американские консервативные телекомпании.
Трамп в очередной раз выступил с критикой политики действующего американского лидера демократа Джо Байдена, который, по словам республиканца, привел США в состояние упадка. «Мы слабеющая страна», — подчеркнул Трамп, обратив внимание на рекордную инфляцию, рост цен на топливо, потерю США «энергетической независимости», снижение фондовых рынков, неудачный вывод американских войск из Афганистана и другие проблемы.
«Мы государство, которое позволило России опустошить Украину, убив тысячи людей. И ситуация лишь ухудшится, хотя этого могло бы не произойти, если бы выборы прошли иначе», — утверждал Трамп. «Мы могли бы достичь договоренности, но нам бы даже не пришлось этого делать. Ничего бы попросту не произошло», — считает экс-президент США.
Ранее Трамп, комментируя действия администрации Байдена в ситуации вокруг Украины, озвучивал мнение о том, что конфликт следует завершить заключением сделки, а не отправкой помощи Киеву на миллионы долларов. Кроме того, он утверждал, что из-за действий США конфликт на Украине может привести к третьей мировой войне.