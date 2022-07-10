Что за «арктический» вертолет Ми-171А3 был испытан в России Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") провел первый полноценный испытательный полет на опытном образце модифицированного Ми-171А3
Фоторепортажи
8Сильная гроза и ливень в Москве
16Производство новых 100-рублевых купюр
Спецоперация на Украине
06:49 (мск), источник: ТАСС

Трамп заявил, что в случае победы на выборах не допустил бы конфликта на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Бывший американский лидер Дональд Трамп считает, что не допустил бы конфликта на Украине в случае переизбрания на президентских выборах 2020 года в США.

Источник: AP 2022

Такое мнение он озвучил, выступая в субботу перед своими сторонниками в Анкоридже (штат Аляска) на митинге, трансляцию которого вели американские консервативные телекомпании.

Трамп в очередной раз выступил с критикой политики действующего американского лидера демократа Джо Байдена, который, по словам республиканца, привел США в состояние упадка. «Мы слабеющая страна», — подчеркнул Трамп, обратив внимание на рекордную инфляцию, рост цен на топливо, потерю США «энергетической независимости», снижение фондовых рынков, неудачный вывод американских войск из Афганистана и другие проблемы.

«Мы государство, которое позволило России опустошить Украину, убив тысячи людей. И ситуация лишь ухудшится, хотя этого могло бы не произойти, если бы выборы прошли иначе», — утверждал Трамп. «Мы могли бы достичь договоренности, но нам бы даже не пришлось этого делать. Ничего бы попросту не произошло», — считает экс-президент США.

Ранее Трамп, комментируя действия администрации Байдена в ситуации вокруг Украины, озвучивал мнение о том, что конфликт следует завершить заключением сделки, а не отправкой помощи Киеву на миллионы долларов. Кроме того, он утверждал, что из-за действий США конфликт на Украине может привести к третьей мировой войне.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Глава ВГА Запорожской области: там огромные запасы топлива, просто невероятные, не понимаю, зачем там было столько собрано
Испытания не остались незамеченными для иностранных спецслужб
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь