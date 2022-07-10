Ситуацию на Украине можно было бы разрешить миром, уверен Володин

«Понятно, что можно было бы и сегодняшнюю ситуацию разрешить мирными средствами. Но вы видите, это не выгодно ни США, ни тем, кто им подпевает. Та же Англия, Борис Джонсон, один из таких апологетов развития ситуации через военные действия, он — не сторонник мира. Вот эти политики, они, конечно, не думают о будущем, и при этом им безразлична судьба украинцев, для них это расходный материал», — сообщил Володин в интервью Павлу Зарубину, фрагменты которого показала программа «Парламентский час».
Также по его словам, сегодня у лидеров европейских государств нет возможности высказывать при обсуждении проблем свое мнение на происходящее, особенно в Европе, — «сейчас они все поддакивают».
«Это кризис. Кризис системный, касающийся элит европейских стран и Соединенных Штатов Америки. В основе, на мой взгляд, лежит ситуация, когда Соединенные Штаты Америки хотели обладать миром, и взяли просто разрушили старые европейские государства, если хотите, старую Европу, приведя на смену молодых политиков, причем, абсолютно ориентированных на Соединенные Штаты Америки. И тем самым, они убрали балансы, противовесы», — добавил спикер.