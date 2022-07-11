Дуда: Зеленский внес законопроект об особом статусе для поляков

«Сегодня в этом можно видеть ситуацию, противоположную той (79 лет назад.— “Ъ”), когда от поляков пытались избавиться любой ценой, в том числе отбирая у них жизнь», — так прокомментировал Дуда внесение в Верховную раду законопроекта (цитата по ТАСС). По словам президента Польши, этим Киев дает символическое приглашение для поляков, которое предусматривает для них особые права. «Пусть это будет для нас знаком в делах, о которых сложно говорить», — отметил Анджей Дуда.
О планах в ближайшее время внести в парламент законопроект об особом правовом статусе граждан Польши на Украине Зеленский объявил 22 мая. В этот день в Верховной раде Украины выступил Дуда. Он стал первым с начала военной операции президентом другой страны, который выступил в украинском парламенте.
Детали законопроекта неизвестны, однако ранее Владимир Зеленский в обращении к гражданам говорил, что документ позволит полякам не только де-факто, но и де-юре получить такие же права и возможности, которые имеют сами украинцы.