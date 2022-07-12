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13:04 (мск), источник: ТАСС

МО РФ: наемников на Украине ждут максимальные сроки заключения в случае их захвата

В ведомстве напомнили, что в соответствии с международным гуманитарным правом иностранные наемники не являются комбатантами.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Иностранных наемников на Украине ждут максимальные сроки тюремного заключения, если они будут захвачены живыми.

Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Напомню, что в соответствии с международным гуманитарным правом иностранные наемники не являются комбатантами и лучшее, что их ждет в случае захвата живыми, — судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения», — сказал Конашенков.

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