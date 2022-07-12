13:04 (мск), источник: ТАСС
МО РФ: наемников на Украине ждут максимальные сроки заключения в случае их захвата
В ведомстве напомнили, что в соответствии с международным гуманитарным правом иностранные наемники не являются комбатантами.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Иностранных наемников на Украине ждут максимальные сроки тюремного заключения, если они будут захвачены живыми.
Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Напомню, что в соответствии с международным гуманитарным правом иностранные наемники не являются комбатантами и лучшее, что их ждет в случае захвата живыми, — судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения», — сказал Конашенков.