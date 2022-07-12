Сорос предсказал превращение США в репрессивное государство

Он предупредил, что к числу противников демократии относятся нынешний Верховный суд, где доминируют крайне правые силы, и Республиканская партия, которая привела к власти Дональда Трампа.
Своё мнение бизнесмен опубликовал в немецкой газете Die Welt. Он заявил, что правые экстремисты хотят покончить с демократией, и эти внутренние враги опаснее для США, чем Россия или КНР. Инвестор привёл в пример недавнее решение Верховного суда, который отменил гарантированное право женщин на аборт.
«Что делает членов суда экстремистами, так это аргументы, на которых они основывают своё решение, и намёки на то, как далеко они могут зайти в реализации этих аргументов», — написал Сорос.
После того, как Верховный суд США дал право штатам самим определять, разрешать ли аборты, 13 штатов объявили о планах ввести ограничения в этой сфере. Показания для проведения абортов ужесточают Айдахо, Кентукки, Техас, Оклахома, Теннесси, Юта, Вайоминг и другие территории.
Решение Верховного суда раскололо американское общество. Всего запретить аборты могут как минимум 22 штата из 50. Компания Google уже пообещала, что её сотрудники могут переехать в другой штат, если в их родном штате примут закон о запрете абортов. Поддержать сотрудников также решили HP, Apple, Intel, Microsoft, Bank of America, Gucci, Levi’s, Nike и многие другие компании.
Не дождавшись окончательного запрета, американки стали массово скупать таблетки для прерывания беременности. А организация Just the Pill захотела вдоль границ со штатами, где запрещены аборты, развернуть «парк мобильных клиник».