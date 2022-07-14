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04:45 (мск), источник: © РИА Новости

Экс-дипломат рассказал, что Зеленский пообещал Польше в обмен на ввод войск

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский согласился дать гражданам Польши особый статус на Украине в обмен на ввод Варшавой войск на запад страны, заявил в колонке для «Украины.ру» бывший дипломат Ростислав Ищенко. Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Зеленский внес в Верховную раду законопроект об особом статусе поляков на Украине.

Источник: Reuters

Экс-дипломат отметил, что принятие этой нормы сделает бывшую советскую республику протекторатом своего западного соседа, и выразил уверенность в скором одобрении законопроекта Радой.

«В обмен Киев (Вашингтон с Лондоном тоже) рассчитывает увидеть тысяч двадцать польских войск на Западной Украине. Зеленскому это необходимо для того, чтобы перебросить тысяч тридцать имеющихся в западных областях регулярных украинских военнослужащих и тысяч 20−30 территориальной обороны на восточный фронт», — написал Ищенко.

Он добавил, что Польша вряд ли ограничится оговоренными с Киевом условиями ввода своих войск на Украину, и постарается оккупировать максимально возможную часть страны.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, что руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины. По его словам, в Варшаве убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать план раздела бывшей советской республики.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

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