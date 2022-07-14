Экс-дипломат рассказал, что Зеленский пообещал Польше в обмен на ввод войск

Экс-дипломат отметил, что принятие этой нормы сделает бывшую советскую республику протекторатом своего западного соседа, и выразил уверенность в скором одобрении законопроекта Радой.
«В обмен Киев (Вашингтон с Лондоном тоже) рассчитывает увидеть тысяч двадцать польских войск на Западной Украине. Зеленскому это необходимо для того, чтобы перебросить тысяч тридцать имеющихся в западных областях регулярных украинских военнослужащих и тысяч 20−30 территориальной обороны на восточный фронт», — написал Ищенко.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, что руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения Украины. По его словам, в Варшаве убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать план раздела бывшей советской республики.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».