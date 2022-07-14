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11:54 (мск), источник: Ведомости

Путин поручил привести дороги в нормативное состояние к 2028 году

Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца 2027 г. привести в нормативное состояние не менее 85% автомобильных дорог опорной сети. Список поручений опубликован на сайте Кремля.

Источник: AP 2022

Также президент поручил утвердить план дорожного строительства на 2023−2027 гг. и в его рамках составить перечень дорог, которые планируется построить, отремонтировать или реконструировать. В плане нужно предусмотреть применение современных материалов и техники преимущественно российского производства для строительства и ремонта дорог, а также внедрение новых технологий и материалов в сфере дорожного строительства.

Правительство должно будет предусмотреть развитие сопутствующей инфраструктуры и объектов сервиса в районах строительства и ремонта дорог. Срок выполнения поручений установлен до 15 июля.

Также правительство должно будет определить объемы и источники финансирования плана строительства дорог и составить список дорог, которые можно будет построить или отремонтировать, если из федерального бюджета выделят дополнительное финансирование или его получат из внебюджетных источников.

5 мюля глава «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщил «Ведомостям», что после завершения строительства автодороги М-12 Москва — Казань — Екатеринбург госкомпания может начать строительство Юго-Западной хорды, которая свяжет Урал и Поволжье с Краснодарским краем. Петушенко рассказал, что строительство может начаться в конце 2023 г. Стоимость строительства он не назвал, однако, по данным аналитиков, она может составить 1,3 трлн руб.

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