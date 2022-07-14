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12:46 (мск), источник: © РИА Новости

Всех ждет ад, если Запад не примет условий Путина, заявил Вучич

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Если мировые лидеры не прислушаются к предложениям российского лидера Владимира Путина по Украине, в мире начнется ад, цитирует президента Сербии Александра Вучича агентство Sputnik.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Я знаю, что нас ждет. Как только Владимир Путин закончит дела в Северске, Бахмуте и Соледаре, а затем на второй линии: Славянск — Краматорск — Авдеевка, последует его предложение. Если они его не примут, а они не намерены, мы отправимся в ад», — сказал Вучич.

Какое именно это будет предложение, он не уточнил.

Ранее президент Сербии говорил об опасениях из-за рисков перетекания конфликта на Украине в более масштабный.

«Сейчас весь западный мир воюет посредством украинцев с Россией, а нынешний вооруженный конфликт можно назвать почти мировым», — добавил Вучич.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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