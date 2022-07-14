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12:35 (мск), источник: © РИА Новости

Алиханов прокомментировал рекомендации ЕК по транзиту в Калининград

КАЛИНИНГРАД, 14 июл — РИА Новости. Рекомендации ЕК сняли значительный объем ограничений по транзиту в Калининград, более 80%, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире телеканала «Россия 1».

Источник: © РИА Новости

Еврокомиссия опубликовала разъяснения по санкциям, согласно ним железнодорожный транзит в Калининград разрешен с соблюдением ряда условий. Транзит санкционных российских грузов запрещен только по автодорогам, железнодорожный транзит допускается при осуществлении необходимого контроля, заявили в Еврокомиссии.

«Это победа нашей дипломатии, потому что значительный объем, больше 80% тех ограничений, которые были наложены на калининградский транзит, они, действительно, сняты», — заявил Алиханов.

Решение по калининградскому транзиту не полное, работа еще требуется, автомобильный транзит подсанкционных товаров все еще не разрешен, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире телеканала «Россия 1».

«Железнодорожный транзит был разрешен, это хороший результат, мы его достигли, несмотря на всё сопротивление со стороны европейцев, литовцев и даже американцев… Это не полное решение, работа еще будет требоваться, потому что автомобильный транзит вот этих подсанкционных товаров, он не разрешен все ещё», — сказал Алиханов.

Еврокомиссия опубликовала разъяснения по санкциям, согласно ним железнодорожный транзит в Калининград разрешен с соблюдением ряда условий. Транзит санкционных российских грузов запрещен только по автодорогам, железнодорожный транзит допускается при осуществлении необходимого контроля, заявили в Еврокомиссии.

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