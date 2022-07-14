Прогулки за облаками: чем манит туристов Северная ОсетияГоры и ледники, святилища и семейные башни, арака и пироги делают запоминающимся даже короткое путешествие
Фоторепортажи
12Жители Земли наблюдали «суперлуние»
17Объявлены победители Siena Creative Photo Awards 2022
17:18 (мск), источник: Российская газета

Володин и депутаты Госдумы посетили ЛНР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вместе с группой депутатов нижней палаты посетил Луганскую Народную Республику, где выступил перед парламентариями и встретился с главой республики Леонидом Пасечником, сообщает пресс-служба ГД.

Спецоперация на Украине

«Мы этой встречи ждали более 30 лет, — отметил Володин в своем выступлении. — Сейчас для нас важен вопрос гармонизации законодательства и создания единого правового поля в сферах здравоохранения, образования, коммунального хозяйства, социальной защиты граждан».

Спикер Госдумы также поблагодарил жителей республики за то, что «они никогда не предавали себя, свою веру, язык и культуру, за то, что хранили память предков и любовь к родной России».

В рамках рабочей поездки также состоялась встреча председателя Госдумы с главой ЛНР Леонидом Пасечником.

Депутаты также провели встречу со спикером Народного Собрания ЛНР Денисом Мирошниченко.

 В "Единой России" объявили о начале праймериз
Гигантскую воронку от блока МБР "Сармат" сняли на видео
Спецоперация на Украине
Гражданские участники спецоперации тоже смогут стать ветеранами
Симоньян сообщила подробности удара в Виннице
Минобороны сообщило об ударе «Калибрами» по ангарам с РСЗО
ВС России уничтожили до тысячи украинских боевиков
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь