Володин и депутаты Госдумы посетили ЛНР

«Мы этой встречи ждали более 30 лет, — отметил Володин в своем выступлении. — Сейчас для нас важен вопрос гармонизации законодательства и создания единого правового поля в сферах здравоохранения, образования, коммунального хозяйства, социальной защиты граждан».
Спикер Госдумы также поблагодарил жителей республики за то, что «они никогда не предавали себя, свою веру, язык и культуру, за то, что хранили память предков и любовь к родной России».
В рамках рабочей поездки также состоялась встреча председателя Госдумы с главой ЛНР Леонидом Пасечником.
Депутаты также провели встречу со спикером Народного Собрания ЛНР Денисом Мирошниченко.