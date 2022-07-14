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20:13 (мск), источник: РБК

Премьер Италии Драги объявил об отставке

Премьер-министр Италии Марио Драги объявил совету министров, что уйдет в отставку, передает ANSA.

Источник: РИА "Новости"

Ранее 14 июля в итальянском сенате (верхней палате парламента) состоялось голосование по одному из законопроектов, на котором парламентарии подтвердили доверие правительству. За доверие проголосовали 172 сенатора, 39 выступили против, передавало агентство.

Накануне с одним из положений законопроекта не согласились парламентарии от «Движения “5 звезд”, входящего в правительственную коалицию. Лидер партии, экс-премьер Джузеппе Конте, заявил, что движение не будет участвовать в голосовании по документу, таким образом формально обозначив ее выход из парламентского большинства. Драги тогда сказал, что его правительство не может существовать без “5 звезд” и “нет другого правительства Драги, кроме этого”.

После голосования в сенате итальянский премьер встретился с президентом республики Серджо Матареллой. ANSA и Corriere della Sera отмечали, что на этой встрече Драги не подал прошение об отставке президенту и пока размышляет о дальнейших действиях.

Драги возглавил кабинет министров Италии в феврале 2021 года. Он занял этот пост после ухода в отставку Джузеппе Конте, который возглавлял правительство с 2018 года. За время своих полномочий Конте дважды формировал правительство.

Драги в 2005—2011 годах возглавлял Банк Италии, а с 2011 по 2019 год был председателем Европейского центрального банка.

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