Байден заявил, что США будут снижать напряженность на Ближнем Востоке

«США не просто будут стараться сдерживать угрозы региональной безопасности. Мы будем работать над тем, чтобы снижать напряженность, заниматься деэскалацией конфликтов там, где это возможно», — сказал Байден. Трансляция велась на сайте Белого дома.
По словам американского лидера, выбранный подход уже «принес свои плоды».
Кроме того, президент заверил, что США продолжат укреплять сотрудничество со странами региона, которые поддерживают «порядок, основанный на правилах».
«США и страны за этим столом — важная часть этого порядка, поскольку мы выступаем против применения грубой силы для изменения границ», — отметил Байден.
«Соединенные Штаты собираются и впредь оставаться активным и заинтересованным партнером на Ближнем Востоке, поскольку мир становится все более конкурентным, а проблемы, с которыми мы сталкиваемся, — более сложными. Для меня очевидно то, как тесно сплетены интересы США с успехами Ближнего Востока», — отметил Байден.
«Мы не уйдем [из региона] и не оставим после себя вакуум, который будет заполнен Китаем, Россией или Ираном», — добавил он.
16 июля в Джидде проходит саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), на который приглашены президент США, лидеры Египта и Иордании, а также премьер-министр Ирака.
Первое после вступления в должность главы государства ближневосточное турне Байдена проходит с 13 по 16 июля. Он уже посетил Израиль и Западный берег реки Иордан, а в Джидде встретился с рядом ближневосточных лидеров, в том числе с руководством Саудовской Аравии.