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16:38 (мск), источник: ТАСС

Байден заявил, что США будут снижать напряженность на Ближнем Востоке

КАИР, 16 июля. /ТАСС/. США продолжат заниматься снижением напряженности и деэскалацией конфликтов на Ближнем Востоке. Об этом в субботу заявил президент США Джо Байден, выступая на арабо-американском саммите в городе Джидда. Байден подчеркнул, что страны региона и США «интегрируют системы ПВО» в целях ликвидации «угрозы с воздуха».

Источник: Reuters

«США не просто будут стараться сдерживать угрозы региональной безопасности. Мы будем работать над тем, чтобы снижать напряженность, заниматься деэскалацией конфликтов там, где это возможно», — сказал Байден. Трансляция велась на сайте Белого дома.

По словам американского лидера, выбранный подход уже «принес свои плоды».

В качестве примера он привел ситуацию в Йемене, где было достигнуто перемирие благодаря усилиям США, Саудовской Аравии, ОАЭ и ООН.

Кроме того, президент заверил, что США продолжат укреплять сотрудничество со странами региона, которые поддерживают «порядок, основанный на правилах».

«США и страны за этим столом — важная часть этого порядка, поскольку мы выступаем против применения грубой силы для изменения границ», — отметил Байден.

Также он заявил, что США останутся на Ближнем Востоке и не дадут Китаю, РФ или Ирану занять их место.

«Соединенные Штаты собираются и впредь оставаться активным и заинтересованным партнером на Ближнем Востоке, поскольку мир становится все более конкурентным, а проблемы, с которыми мы сталкиваемся, — более сложными. Для меня очевидно то, как тесно сплетены интересы США с успехами Ближнего Востока», — отметил Байден.

«Мы не уйдем [из региона] и не оставим после себя вакуум, который будет заполнен Китаем, Россией или Ираном», — добавил он.

16 июля в Джидде проходит саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), на который приглашены президент США, лидеры Египта и Иордании, а также премьер-министр Ирака.

Первое после вступления в должность главы государства ближневосточное турне Байдена проходит с 13 по 16 июля. Он уже посетил Израиль и Западный берег реки Иордан, а в Джидде встретился с рядом ближневосточных лидеров, в том числе с руководством Саудовской Аравии.

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