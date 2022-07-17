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20:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Премьер-министр Польши заявил, что скоро его страна столкнется с нехваткой угля

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что у Варшавы возникнет «множество проблем в ближайшие недели и месяцы» с наличием в стране угля. Он напомнил, что в последние годы Польша экспортировала значительную часть угля из России, однако с апреля ввела на него эмбарго. Моравецкий посетил Щецинский район на северо-западе Польши, где местные жители задали ему вопрос, почему из трех складов угля лишь один предлагает топливо по цене 2,9 тыс. злотых (около $620) за тонну.

Источник: Reuters

«Действительно существует проблема на стыке нашей попытки построить систему, которая приведет к тому, что можно будет покупать уголь по этой фиксированной цене, и свободный рынок, который должен будет реагировать соответственно. Аналогичные проблемы доходят до меня из других частей страны — что на угольных складах нет стремления к сотрудничеству, которое мы предполагали вначале», — сказал польский премьер (цитата по Gazeta Prawna).

Он отметил, что правительство думает над «другими, дополнительными условностями, другими элементами этой системы», чтобы в ближайшее время решить проблему доступности угля в стране.

«Потому что сегодня самая большая проблема в том, что угля нет совсем, нет его в достаточном количестве. Потому что в последние годы мы завозили уголь для печей из России… Государственным компаниям предложили заказывать этот уголь из Колумбии, Индонезии, со всего мира. Чтобы суда с углем шли в Польшу», — заявил Матеуш Моравецкий.

До введения ограничений на Польшу приходилось 7 млн тонн, или 3% российского экспорта угля. Теперь Варшава вынуждена замещать его поставками из других стран, включая Колумбию, США, Австралию, ЮАР, Индонезию, что приводит к росту цен.

Дарья Эрозбек

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