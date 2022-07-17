20:51 (мск), источник: Коммерсантъ
Премьер-министр Польши заявил, что скоро его страна столкнется с нехваткой угля
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что у Варшавы возникнет «множество проблем в ближайшие недели и месяцы» с наличием в стране угля. Он напомнил, что в последние годы Польша экспортировала значительную часть угля из России, однако с апреля ввела на него эмбарго. Моравецкий посетил Щецинский район на северо-западе Польши, где местные жители задали ему вопрос, почему из трех складов угля лишь один предлагает топливо по цене 2,9 тыс. злотых (около $620) за тонну.